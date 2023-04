Deux interpellations après des cambriolages chez des joueurs de l'Olympique lyonnais

Des cambriolages en série chez les joueurs de foot pro. Deux individus ont été interpellés après des vols ou tentative de vols par effraction aux domiciles de plusieurs personnes, dont trois joueurs de l'Olympique lyonnais, a appris samedi le service police-justice de TF1/LCI de source policière.

Plus de huit cambriolages ont été signalés dans le cadre de cette affaire. Parmi ceux-là, les domiciles de trois joueurs de l'OL, ainsi que celui de l'entraîneur des gardiens, ont été ciblés, entre le 22 décembre et le 28 février dernier, dans plusieurs villes de l'agglomération lyonnaise. À chaque fois, le même mode opératoire : les victimes étaient en déplacement pour des matchs ou absents pour cause d'entraînements.

Grâce aux caméras sur l'une des propriétés cambriolées, les policiers ont découvert que deux malfrats escaladaient un portail avant de prendre la fuite lorsque l'alarme retentissait. Des prélèvements de police technique et scientifique ont permis d'identifier un homme âgé de 57 ans, originaire de Saint-Etienne et défavorablement connu pour de nombreux faits de cambriolage.