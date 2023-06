Deux jeunes hommes radicalisés qui projetaient un attentat mis en examen

Un lycéen de 17 ans et un étudiant en droit de 21 ans, tous deux radicalisés et soupçonnés de projeter des actions violentes d'inspiration djihadiste, ont été mis en examen à Paris, respectivement en mars et juin, a appris mardi le service Police-Justice de TF1info de source proche du dossier, confirmant une information du Parisien.