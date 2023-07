Accident de bus dans les Yvelines : ce qu'a dit le conducteur de la voiture lors de son audition

On connait enfin la version du chauffard. Au lendemain de l'accident survenu vendredi 28 juillet dans les Yvelines entre un bus et une voiture, au cours duquel deux personnes sont décédées, le mis en cause est sorti de l'hôpital. Il est désormais en garde à vue au commissariat de Mantes-la-Jolie, et a été entendu, a indiqué samedi la procureure de la République de Versailles, Maryvonne Caillibotte.