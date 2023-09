Deux-Sèvres : des frelons asiatiques attaquent dans une école, dix élèves et trois adultes piqués

À leur retour à l'école, ce lundi, les élèves et les enseignants d'une école primaire des Deux-Sèvres ont eu le droit à un comité d'accueil aussi inattendu que dangereux. L'établissement du Sacré-Cœur, situé à Saint-Sauveur-de-Givre-en-Mai, près de Bressuire, a été la cible vers 9h d'une attaque de frelons asiatiques. Le raid a commencé à l'extérieur avant de se prolonger à l'intérieur.

"Les enfants patientaient devant l’école avant l’ouverture des portes et on a entendu crier à l’extérieur, donc on a rapidement ouvert les portes mais les frelons s’accrochaient aux vêtements, aux cheveux des enfants", a témoigné une enseignante présente auprès de La Nouvelle République qui s'est fait l'écho de l'attaque. "Les frelons ont suivi les enfants jusque dans l’école et nous avons tenté de nous réfugier dans une salle où il n’y en avait pas", a-t-elle poursuivi, évoquant des élèves choqués par la scène.