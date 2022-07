Deux-Sèvres : au moins un mort et trois disparus après l'incendie d'un immeuble

Dans la matinée, près de 70 sapeurs-pompiers étaient mobilisés et le feu maîtrisé, selon la même source. Un homme de 20 ans, brûlé, a été sauvé des flammes et transporté au centre hospitalier de Faye-l'Abbesse, à 8 km à l'est de Bressuire.

Six chambres d'un hôtel mitoyen de l'immeuble ont été évacuées par précaution. Un périmètre de sécurité a été mis en place.