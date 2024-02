Deux-Sèvres : ce que l'on sait de la disparition inquiétante d'Erwan

La disparition inquiétante d'Erwan a été signalée ce dimanche 11 février. Le jeune homme a été vu pour la dernière fois la nuit précédente. Voici ce que l'on sait à ce stade.

Parti faire la fête, Erwan n'est jamais rentré. Ce dimanche 11 février, sa disparition a été signalée à la gendarmerie des Deux-Sèvres, qui a décidé depuis de lancer un appel à témoins. Aucune piste n'est exclue ni privilégiée par les enquêteurs pour le moment.

Un jeune homme de 18 ans

Le jeune homme porté disparu se nomme Erwan Blais. Âgé de 18 ans, il n'a plus donné de nouvelle depuis le dimanche 11 février. Selon le descriptif fourni dans l'appel à témoins des gendarmes, il est de corpulence mince et mesure 1,70 mètre. Il a les cheveux bruns et les yeux marron. Lors de sa disparition, il portait un sweat vert foncé "Nike", un pantalon noir et des baskets noires et blanches.

Une sortie en boîte de nuit

Erwan a disparu lors d'une sortie en boîte de nuit à Moncoutant-sur-Sèvre, dans la nuit du samedi au dimanche 11 février. Selon nos informations, il a été vu pour la dernière fois alors qu'il sortait de la discothèque La Morinière, vers 2h30 du matin. Très rapidement, ses amis puis sa famille vont donner l'alerte. "C'est très difficile, c'est beaucoup d'angoisse, beaucoup d'inquiétude. On est démuni", a témoigné sa belle-mère, Karine Blais, auprès de TF1.

Des recherches toujours en cours

Dès le signalement, un important dispositif de recherche est déployé. Une vingtaine de gendarmes, des chiens pisteurs et un hélicoptère sont mobilisés dans la zone aux alentours de la boite de nuit. La brigade nautique a également commencé à sonder les nombreux points d'eau présents autour du lieu de disparition, notamment près des étangs de Pescalis ou de la Sèvre nantaise, qui coule à proximité. Des battues ont aussi été menées lundi 12 février.

Si elles n'ont pas donné de résultats pour le moment, les recherches se poursuivent. Trois jours après la disparition, toutes les hypothèses restent envisagées. "On n'a absolument aucune piste, aucun indice, aucun élément. On n'a absolument aucun bout de fil à dérouler, on n'a rien", se désespère sa belle-mère.

En cas d'informations, la gendarmerie appelle à contacter le 05.49.72.60.01 ou le 17.