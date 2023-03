Manifestation contre les méga-bassines : pronostic vital engagé pour un manifestant de Sainte-Soline

Une enquête a été ouverte "pour déterminer la nature exacte" des blessures graves de trois manifestants et "les circonstances dans lesquelles" ces personnes ont été blessées, a précisé le procureur Julien Wattebled dans un communiqué de presse. Les organisateurs de la manifestation affirmaient depuis samedi que l'une d'elles était entre la vie et la mort.

Samedi à la mi-journée à Sainte-Soline, dans le cadre de la manifestation contre les méga-bassines, de violents affrontements ont éclaté devant le chantier entre des militants radicaux qui ont fait usage "de mortiers d'artifices, de chandelles romaines et de cocktails molotov", et les forces de l'ordre qui ont tiré plus de 4000 grenades (lacrymogènes et de désencerclement) et utilisé des LBD, en riposte aux assaillants selon les autorités.