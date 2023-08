Dieppe : un incendie se déclare dans un immeuble du centre-ville, au moins huit blessés

Outre une femme de 39 ans et un adolescent de 14 ans, tous les deux transportés à l'hôpital, six autres victimes ont été recensées, selon nos confrères. Un quadragénaire et deux enfants ont été "légèrement incommodés" par les fumées. Après un examen médical sur les lieux de l'incendie, ils n'ont pas été davantage pris en charge. Deux policiers municipaux, qui figuraient parmi les primo-intervenants sur cet incendie, ont été également examinés et laissés sur place.