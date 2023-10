Dieudonné relaxé en appel pour injure raciste envers l'écrivaine Rachel Khan

L'avocat de Dieudonné M'bala M'bala s'est réjoui de la décision. "On est vraiment heureux d'avoir été entendus dans la mesure où Dieudonné se définit lui-même depuis très longtemps comme un 'nègre' et que ce mot-là pour lui n'est absolument pas injurieux", a indiqué Me Karim Laouafi.

De son côté, l'avocat de Rachel Khan a annoncé se pourvoir en cassation, tout comme la Licra - la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme - qui s'était portée partie civile. "Je trouve que la décision est extrêmement surprenante", a déclaré Me Ilana Soskin, avocate de l'association. "La partie civile a été essentialisée", a-t-elle ajouté, considérant que les propos poursuivis "constituent une injure à caractère racial extrêmement outrageante".