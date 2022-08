Karting à la prison de Fresnes : itinéraire d'une polémique

Si la polémique est née ce samedi 20 août, le tournage lui date de bien plus longtemps. Selon une affiche postée sur les réseaux sociaux, l'événement a eu lieu le 27 juillet dernier entre 8h30 et 16h30 sur deux terrains de sport de la prison de Fresnes. Concrètement, le jeu oppose plusieurs équipes - dans ce cas, trois : détenus, surveillants et locaux - afin de reverser de l'argent aux associations défendues par chacun des participants.

Le tournage, en lui-même, avait reçu l'autorisation de la direction de la prison. Et pour cause, son directeur, Jimmy Delliste, apparaît à plusieurs reprises dans la vidéo. Selon nos confrères de l'AFP, la demande de tournage aurait même été validée par le ministère. Ce dernier ayant souligné que le garde des Sceaux s'était "toujours montré favorable à ce que des détenus se voient proposer des activités sportives et culturelles, mais dans le projet tel qu'il avait été présenté n'apparaissaient pas les activités telles qu'elles se sont révélées dans cette vidéo, notamment celle de karting".