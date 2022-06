Dino Scala, le violeur de la Sambre devant la justice : "C'est vraiment le dernier qu'on aurait pu soupçonner"

Willy Lebrun a joué au football avec Dino Scala pendant 20 ans. Durant tout ce temps, il a côtoyé sans le savoir un violeur en série. "Ce qu'il a fait, ce n'est pas pardonnable. C'est vraiment le dernier qu'on aurait pu soupçonner de faire de telles choses", confie-t-il. Pendant 30 ans, cet homme a attaqué des dizaines de femmes et adolescentes de dos, le visage dissimulé et toujours au même endroit : entre Pont-sur-Sambre, son domicile, et Jeumont, son lieu de travail.