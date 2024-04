EN DIRECT - Affaire Émile : nouvelles recherches dans la zone où les ossements ont été retrouvés

Dimanche, des ossements du petit Emile, disparu en juillet dernier à l'âge de deux ans et demi, ont été découverts et identifiés, un tournant dans cette affaire. "Cette nouvelle déchirante était redoutée", ont réagi les parents du petit Émile via un communiqué de leur avocat. "L'heure est au deuil, au recueillement et à la prière", ont expliqué Marie et Colomban Soleil.