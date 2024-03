EN DIRECT - Procès du "violeur de Tinder" : premières auditions de parties civiles ce mardi

Depuis lundi, Salim B., 38 ans, comparait devant la cour criminelle de Paris. Cet ancien photographe de mode est poursuivi pour 13 viols et 4 agressions sexuelles commis entre 2015 et 2016 à Paris. Ce mardi, les premières parties civiles doivent être entendues.

Il garde la même ligne de défense et conteste les faits. Depuis lundi, Salim B., 38 ans, comparait devant la cour criminelle de Paris pour 17 faits de viols et d'agressions sexuelles commis à Paris entre 2015 et 2016 sur des jeunes femmes. Alors que les parties civiles décrivent un prédateur violent, l'accusé, photographe de mode, parle de relations sexuelles consenties avec ces femmes qu'il a connues via des sites de rencontre ou via les réseaux sociaux.

Ce mardi, une experte en toxicologie sera entendue dans la matinée. Ensuite, deux des plaignantes prendront la parole à la barre pour décrire les faits tels qu'elles les ont vécus. Après leur audition, l'accusé sera interrogé au fond sur ces faits.

ECSTASY Le président remercie l'experte. "Que retrouve-t-on habituellement dans des dossiers similaires ?", demande-t-il. "L'ecstasy est le principal produit utilisé dans le cadre de soumission chimique", répond l'experte à la barre. Elle explique que l'ecstasy est sous forme de comprimé, qu'il peut être écrasé dans l'eau pour être dissimulé et dissous. Elle dit aussi que contrairement au GHB, l'ecstasy n'a pas de goût. ORDONNANCE L'experte à la barre poursuit son exposé. Elle indique que toutes les substances médicamenteuses saisies chez l'accusé sont vendues sans ordonnance. Certaines, mélangées à l'alcool ou en surdose, peuvent entrainer des somnolences, vertiges, malaises... ANTIHISTAMINIQUE Concernant Justine, a été retrouvée de la Chlorphéniramine, un antihistaminique utilisé dans le traitement des rhinites dont les effets indésirables sont : la sédation, la baisse de mémoire ou de la concentration. Il s'agit d'un composé du Fervex ou de l'Actifed. ECSTASY Les prélèvement réalisés sur les cheveux de Lucie ont permis d'identifier du MDMA, substance active connue sous le nom d'ecstasy. De la MDMA a été retrouvée dans la bouteille de Mister Cocktail placée sous scellés au moment de la perquisition chez Salim B. Lucie avait également consommé un cachet de MDMA au cours de l'été 2016 et l'expertise toxicologique des cheveux considérait qu'il était impossible de différencier la trace des deux prises différentes de MDMA aussi proches dans le temps (mai - date à laquelle elle aurait été agressée - et juillet -date de la prise de MDMA à titre "festif"). SOMNOLENCES L'experte expose les résultats des autres victimes. Sur Charline, la plus jeune des victimes, le résultat du prélèvement capillaire a confirmé la possibilité d'une soumission chimique. La Doxylamine a été identifiée dans les cheveux de cette dernière dans un tronçon intégrant la date des faits. La Doxylamine peut engendrer des somnolences. TRACES Concernant Anne, plusieurs substances ont été retrouvées dans ses cheveux : deux antihistaminiques, la Doxylamine et la Diphenhydramine contenus dans deux médicaments prescrits à la victime. Trois autres traces de molécules ont été identifiées dans les cheveux de la jeune femme, le Nordazépam, une benzodiazépine prescrite dans les manifestations de l'anxiété, du Midazolam, un benzodiazépine utilisé en anesthésie générale et de la Péthidine, un analgésique de type morphinique. Ces trois substances pouvaient correspondre à l'anesthésie générale subie par la plaignante un an avant les faits. L'expert à l'époque a indiqué qu'il était impossible d'exclure formellement une soumission ou vulnérabilité chimique. CHEVEUX Pour Flore, qui ne s'est pas constituée partie civile et qui sera entendue comme témoin, deux substances ont été retrouvées dans les analyses sur les prélèvements capillaires: de la Doxylamine, médicament hypnotique. Elle prenait ce traitement depuis quelques mois. De l'Oxomemazine, antitussif appartenant à la famille des antihistaminiques de type neuroleptique, a également été retrouvé. L'experte précise que ces médicaments peuvent provoquer un endormissement, de surcroit quand ils sont absorbés avec de l'alcool, des vertiges et en surdose, des hallucinations. MDMA L'experte en vient au prélèvement réalisé sur Fanny. Des recherches ont été faites pour voir si elle avait consommé du GHB et des médicaments. "On a identifié de la MDMA en concentration très faible", dit-elle. PRÉLÈVEMENT CAPILLAIRE L'experte en toxicologie en vient à sa première analyse qui concerne Bethany, première femme à avoir déposé plainte contre Salim B. Elle explique de trois mèches de cheveux ont été prises pour les analyses. "Deux substances ont été identifiées : un antihistaminique contre les allergies qui a un faible pourvoir de sédation quand il est mélangé avec de l'alcool et un autre contre le mal des transports. Ces deux médicaments sont en vente libre. Ce deuxième médicament a un fort pouvoir de sédation. Il provoque la somnolence", précise l'experte. Les médicaments en question sont la Cétirizine et la Diphénydramine. Dans le box, Salim B. écoute attentivement le compte rendu de la spécialiste, un stylo à la main, et faire des remarques à son avocate devant lui. L'experte ajoute que ces médicaments peuvent aussi provoquer des vertiges, étourdissements ou des malaises. EXPERTE EN TOXICOLOGIE À la barre à présent, Nathalie Milan, experte en toxicologie habilitée à l'INPS (L'Institut National de Police Scientifique) et au LPS de Paris (Laboratoire de police scientifique de Paris). Elle a réalisé huit rapports d'expertises en toxicologie sur des parties civiles. Des prélèvements capillaires, des prélèvements de liquide notamment ont été réalisés sur ces huit plaignantes. PHOTOS Le président Thierry Fusina souhaite que l'on voit quelques photographies qui concernent l'accusé. Ces photos ont été prises au cours des perquisitions chez Salim B. Tout le monde a les yeux rivés sur l'écran. Sur la première image, on aperçoit ce qui ressemble à des plaquettes de médicaments. L'accusé échange avec son avocate, Irina Kratz. Le président dit que les autres photos seront projetées plus tard suite à des problèmes techniques. L'AUDIENCE EST REPRISE L'audience est reprise. PARTIES CIVILES Beaucoup moins de parties civiles sur les bancs de la salle d'audience ce mardi. Deux d'entre elles doivent être entendues ce mardi après-midi. L'accusé sera interrogé après chacune d'elle sur ces faits. ACCUSÉ L'accusé Salim B., qui comparait détenu, est arrivé dans le box. Il discute avec ses avocats. L'AUDIENCE VA DÉBUTER L'audience va débuter dans quelques minutes.

Les autres parties civiles seront entendues les jours suivants. Trois d'entre elles au moins ne seront pas entendues : deux d'entre elles sont à l'étranger et n'ont pas fait le déplacement, une autre n'a pas "la capacité psychique de le faire", selon son avocate.

Le procès de Salim B. doit se poursuivre jusqu'au vendredi 29 mars. Pour les faits qui lui sont reprochés, l'accusé encourt jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle.