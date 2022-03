Les actes racistes, xénophobes et antireligieux en hausse en France en 2021

Des disparités existent sur le territoire. Le nord et l'est de la métropole sont particulièrement touchés pour ce qui est des délits et crimes à caractère raciste, au contraire de l'ouest, du Massif Central ou encore de l'Outre-mer (hors Guadeloupe et Mayotte). Au contraire, le nombre de contraventions par habitant est très concentré dans l’est de la France et beaucoup plus faible dans l’ouest.

Les victimes des crimes et délits racistes (5720) sont essentiellement des hommes âgés de 25 à 54 ans, avec une surreprésentation d'étrangers originaires d'un pays d'Afrique, indique le ministère de Gérald Darmanin. Les auteurs (2125) ont en revanche "des caractéristiques beaucoup plus proches de la population générale", avec moins d'étrangers, plus de femmes et de personnes âgées (55 ans et plus) par rapport à la moyenne d'autres délits, ajoute-t-il. En revanche, l'étude ne donne pas le détail des faits relevant d'actes antichrétiens, antimusulmans ou antisémites. En tout, plus de 2000 personnes ont été mises en cause par les services de sécurité pour crime ou délit "à caractère raciste".