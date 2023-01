Disparition d'Aurélien à Rouen : "Nous gardons ce 1% d'espoir de le retrouver vivant"

Jeudi, un nouvel élément a été porté à la connaissance de la famille d'Aurélien. "Les enquêteurs nous ont dit que l'exploitation des images extraites des caméras de vidéosurveillance donnant sur la voirie avait permis de localiser Aurélien à la sortie de la boîte. Nous avons vu ces images. Notre fils y apparaît comme zonant, planant dans la rue. On le voit ensuite emprunter le pont Flaubert, aller au bout, et faire demi-tour. Après, il n'y a plus d'images. D'autres caméras doivent être exploitées pour voir si mon fils apparaît sur les images ou non", détaille Fabrice Chanu.

La police a fait le rapprochement avec ce coup de fil, reçu dans la nuit de samedi à dimanche. "Une personne ne parlant pas très bien le français a appelé les secours, pour signaler qu'un homme avait escaladé la rambarde du pont, et qu'il avait sauté. La police essaie de retrouver cette personne. Nous, nous attendons le dénouement. L'enquêteur nous a dit qu'à 99% cet homme qui a enjambé la rambarde serait notre fils. Il nous reste ce précieux pourcent. Et nous gardons ce 1% d'espoir de le retrouver vivant", confie Fabrice Chanu sans pouvoir contenir ses larmes.