Disparition d'Émile : des fouilles en cours sous une dalle du Haut-Vernet

Les parents du petit garçon n'étaient pas au Haut-Vernet le jour de la disparition de leur enfant.

Pour la première fois, ils se sont exprimés à la fin du mois d'août dans une interview au magazine "Famille Chrétienne". "Parfois, nous sommes submergés par le chagrin et l'angoisse", "On imagine forcément le pire, mais on ne peut s'empêcher d'espérer", avaient-ils expliqué.