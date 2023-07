Disparition d'Émile : "Nous voulons absolument savoir ce qu'il s'est passé, plus que les autres"

Quinze jours, et toujours rien... Le 8 juillet dernier, Émile, deux ans et demi, disparaissait du Vernet dans les Alpes-de-Haute-Provence, où il passait ses vacances d'été chez ses grands-parents avec d'autres membres de la famille. Des témoins disent avoir aperçu l'enfant ce jour-là, seul, dans une ruelle du hameau du Haut-Vernet, sur les flancs du massif des Trois Évêchés, vers 17h15. Le garçonnet aux cheveux blonds n'a pas été vu depuis.

Les nombreuses recherches menées sur le terrain avec d'importants moyens n'ont rien donné. Une cellule composée de près d'une trentaine de gendarmes enquêteurs travaillent aujourd'hui à plein temps sur le dossier. Les militaires s'attachent notamment à exploiter le contenu des auditions déjà réalisées, les relevés téléphoniques ou encore infractions routières commises sur le secteur.

Malgré le drame, et les nombreuses interrogations, les habitants du village et les juillettistes qui ont là leur résidence secondaire essaient de retrouver leur "vie d'avant". "Il n'y a presque plus de journalistes donc il y a moins de pressions sur la population. On n'aborde pas les habitants dans la rue pour leur poser des questions comme ça a pu être le cas pendant plusieurs jours. La vie reprend son cours normal, et nous attendons avec confiance les résultats de l'information judiciaire. Ici, nous voulons absolument savoir ce qu'il s'est passé. Et nous voulons le savoir encore plus que d'autres", déclare ce vendredi à TF1info François Balique, maire du Vernet.