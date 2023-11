Disparition d'Émile : trente-six domiciles perquisitionnés dans six départements

Quatre mois ce mercredi qu'Émile, 2 ans et demi, a disparu du Haut-Vernet, dans les Alpes-de-Haute-Provence. Les multiples recherches menées par les gendarmes, aidées par des brigades cynophiles, drones et hélicoptère n'ont rien donné. Pas plus que les auditions de témoins.

Mardi, les militaires se sont à nouveau déployés sur le territoire dans le cadre de cette affaire en menant plusieurs perquisitions, et pas seulement dans les maisons de la petite commune où le garçonnet passait ses vacances chez ses grands-parents mais dans six départements. Selon les informations de LCI-TF1, ce sont ainsi 36 domiciles qui ont été perquisitionnés pendant la seule journée de mardi.