Disparition d'Émile : nouvelle perquisition ce mercredi dans une maison déjà fouillée

Un nouvel espoir pour la famille ? Ce mercredi, les gendarmes de la Section de recherches de Marseille et du groupement de gendarmerie de Barcelonnette ont poursuivi la perquisition qu'ils avaient entamée mardi dans une maison du Haut-Vernet et qui n'avait rien donné. "Certains chiens de brigades cynophiles sont encore sur place mais ils quitteront les lieux aujourd’hui. Il n'y a as de nouvel élément et aucune découverte", nous précise une source proche du dossier.

C'est dans ce hameau de 25 habitants qu'Émile, 2 ans et demi, a été vu pour la dernière fois, le samedi 8 juillet 2023, à 17 h 15. Le petit garçon originaire de la Bouilladisse (Bouches-du-Rhône) était venu passer le début de l'été chez ses grands-parents.