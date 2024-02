Disparition d'Erwan : la discothèque, où il a été vu pour la dernière fois, fermée temporairement

La préfecture des Deux-Sèvres a fermé temporairement la discothèque "La Morinière", à Moncoutant-sur-Sèvre. Ce lieu est le dernier endroit où a été vu Erwan, jeune de 18 ans, disparu depuis deux semaines. La boîte a été fermée pour risques de "trouble à l'ordre public".

Deux semaines après la disparition inquiétante d'Erwan, vu pour la dernière fois à la sortie de la boîte de nuit "La Morinière", à Moncoutant-sur-Sèvre, dans la nuit du 10 au 11 février, la préfecture des Deux-Sèvres a décidé de fermer temporairement le lieu. Un arrêté pris dans ce sens interdit l'ouverture de la discothèque du 23 février au 25 février, citant un risque de "trouble à l'ordre public".

Prévenir "toutes rixes et échauffourées"

Selon un communiqué de la préfecture, l'annonce de la réouverture de la discothèque "a engendré des réactions sur les réseaux sociaux susceptibles d'entrainer un trouble à l'ordre public." C'est pourquoi, "afin de prévenir toutes rixes et échauffourées, tant à l'intérieur qu'aux abords de l'établissement", le lieu, qui devait rouvrir pour la première fois depuis la disparition d'Erwan, est resté fermé. L'établissement cite, de son côté, sur ses réseaux sociaux "des menaces qui ont été proférées à notre encontre", dénonçant "cette haine à l'égard de notre établissement".

Le week-end après la disparition du jeune de 18 ans, le lieu avait été maintenu fermé, "La Morinière" assurant apporter son soutien à la famille d'Erwan et expliquant que "l'heure n'était pas à la fête". Mais deux semaines plus tard, la discothèque s'est dite obligée de rouvrir. "Nous nous devons de réouvrir, non par irrespect de la famille, mais tout simplement parce que nous avons des salariés, des charges, et que rester fermer n'aidera en rien à retrouver Erwan", a fait savoir l'établissement sur Facebook.

Plus tôt dans la semaine, la famille du jeune homme a porté plainte contre l'établissement pour "non-assistance à personne en danger". Un cogérant de la discothèque a de son côté déclaré au Courrier de l'Ouest n'avoir "rien à se reprocher", alors que lors de la soirée de la disparition d'Erwan, plus de 900 personnes se trouvaient dans la discothèque, où sept agents de sécurité travaillaient, dont deux chargés de veiller à l'extérieur.