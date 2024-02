Disparition d'Erwan : sa famille dépose plainte contre la discothèque où il a été aperçu pour la dernière fois

Selon les informations de TF1/LCI, la famille d'Erwan Blais a déposé plainte contre la discothèque de Moncoutant-sur-Sèvre (Deux-Sèvres) où il a été aperçu pour la dernière fois, dans la nuit du samedi 10 au dimanche 11 février. Ce vendredi, le jeune homme de 18 ans reste introuvable, les recherches pour le retrouver sont toujours en cours.

Erwan est porté disparu depuis le dimanche 11 février. Alors que l'enquête pour le retrouver se poursuit, ses parents, eux, ont porté plainte, mercredi 14 février, pour "négligence" envers la discothèque de laquelle il sortait avant de ne plus donner de nouvelles, selon les informations de TF1/LCI, confirmant les révélations publiées jeudi par Ouest-France. L'établissement visé s'appelle "La Mornière", il est situé sur la commune de Moncoutant-sur-Sèvre (Deux-Sèvres), un village de 5000 habitants situé à une cinquantaine de km au nord de Niort.

C'est sur le parking de la boite de nuit que le jeune homme de 18 ans a été aperçu pour la dernière fois, dans la nuit du samedi 10 au dimanche 11 février, à 2h30 du matin. Ses amis et sa famille ont très vite signalé sa disparition et donné l'alerte. Dès le signalement, un important dispositif de recherche a été déployé pour le retrouver et une soixantaine de militaires ont été mobilisés. Ce vendredi, ce sont 44 militaires qui sont engagés dont cinq plongeurs de la brigade nautique de La Rochelle qui vont sonder les nombreux points d'eau présents dans cette zone.

"C'est très difficile, c'est beaucoup d'angoisse, beaucoup d'inquiétude. On est démuni", avait témoigné la belle-mère d'Erwan, Karine Blais, auprès de TF1. "On n'a absolument aucune piste, aucun indice, aucun élément. On n'a absolument aucun bout de fil à dérouler, on n'a rien", ajoutait-elle.

En cas d'informations, la gendarmerie appelle à contacter le 05.49.72.60.01 ou le 17.