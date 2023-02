Disparition d'Héléna Cluyou à Brest : le témoignage de Gaël, dernière personne connue à avoir vu la jeune fille

Des jeunes qui vont en discothèque pour s'amuser et un lendemain de fête qui vire au cauchemar. Depuis près de deux semaines, tous celles et ceux qui ont vu, croisé ou échangé avec Héléna Cluyou dans la nuit du 28 au 29 janvier ressassaient la scène. La jeune femme de 20 ans a disparu au petit matin le 29, après une nuit au One, boîte de nuit du port de Brest (Finistère), avec une amie, Émilie*, et plusieurs connaissances. Émilie est rentrée quand sa mère est venue la chercher. Les deux devaient ramener Héléna chez elle, mais la jeune élève infirmière a préféré rester, et rentrer par ses propres moyens. Elle n'a jamais regagné le domicile de sa grand-mère qui l'hébergeait.

Ce jeudi après-midi, un corps calciné correspondant à celui de la jeune femme a été retrouvé sur la presqu'île de Crozon, à une cinquantaine de kilomètres de la discothèque. À peine quelques minutes avant, la rédaction de LCI-TF1 révélait le décès du principal suspect dans cette affaire. Il ne sera jamais entendu par les enquêteurs.

Gaël, 22 ans, est et reste pour l'instant la dernière personne connue à avoir discuté avec Héléna Cluyou le dimanche 29 janvier. Lui aussi avait passé la soirée au One avec des amis. "Ce matin-là, j'ai appelé ma maman à 5h45 pour qu'elle vienne me chercher avec mes trois amis. On avait un peu trop bu, nous ne pouvions pas conduire. Le prochain train pour Landerneau était une heure plus tard, c'était long".