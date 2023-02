Disparition d'Héléna Cluyou : le corps retrouvé calciné est bien celui de la jeune femme

Une attente insoutenable pour les proches et un dénouement tragique. Ce samedi 11 février, le procureur de la République de Brest, Camille Miansoni, confirme que le corps retrouvé calciné jeudi est bien celui d'Héléna Cluyou. Pour l'heure, l'autopsie n'a pas permis de déterminer les causes de la mort de la jeune femme. "D'autres analyses seront menées pour essayer de déterminer les causes du décès", a indiqué le procureur de Brest. "Ça pourra prendre des semaines".

Camille Miansoni a aussi précisé que Héléna Cluyou avait "séjourné dans le coffre de la voiture. Reste à savoir où le corps a été conservé entre dimanche 29 et le jeudi suivant."

Le cadavre avait été découvert jeudi sur la commune d’Argol dans la presqu’île de Crozon, à une cinquantaine de kilomètres de la discothèque le One Club à Brest où la jeune élève infirmière avait passé la soirée avec des amis. Il se trouvait en pleine forêt à 500 mètres environ de la route forestière.