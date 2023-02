Disparition d'Héléna Cluyou : une marche blanche samedi à Brest

Un peu plus d'une semaine après la découverte du corps sans vie d'Héléna Cluyou sur la presqu'île de Crozon, ses proches lui rendront hommage en cette fin de semaine. Vendredi 17 février, les obsèques de la jeune femme de 20 ans seront célébrées en début d'après-midi à Brest (Finistère), où elle vivait avec sa grand-mère et où elle a disparu le 29 janvier dernier après une soirée en boîte de nuit.

Le lendemain, samedi 18 février, les proches de l'élève infirmière organisent une marche blanche pour lui rendre hommage. Le cortège partira de la discothèque The one Club, quai Éric Tabarly, et suivra le trajet effectué par la jeune femme il y a près de trois semaines jusqu'au quartier de la Recouvrance, où Héléna Cluyou était apparue une dernière fois sur les images extraites des caméras de vidéosurveillance.