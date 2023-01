Disparition dans les Deux-Sèvres : une battue ce jeudi pour tenter de retrouver Leslie et Kévin

Plus d'un mois et demi qu'ils n'ont pas donné signe de vie. Depuis 9 heures ce jeudi matin, des dizaines de personnes sont rassemblés à Prahecq (Deux-Sèvres) dans le bois du château pour participer à une battue afin de tenter de retrouver Leslie Hoorelbeke, 20 ans, et Kevin Trompat, 22 ans.

Le jeune couple a disparu dans la soirée du 25 novembre au 26 novembre. Ils avaient passé la soirée chez un ami dans cette petite commune au sud-est de Niort. Leur disparition a été signalée par leur famille. La gendarmerie du département avait diffusé un appel à témoins sur les réseaux sociaux la semaine dernière qui mentionnait aussi la disparition d'Onyx, le chien croisé berger allemand de la jeune femme.