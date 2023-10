Disparition de Lina dans le Bas-Rhin : retour sur neuf jours d’enquête

Le samedi 23 septembre, dans la maison de Plaine, commune de 1000 habitants où Lina, née le 10 août 2008, vit seule avec sa mère, la journée commence bien. "Elle s’est dépêchée, elle m’a dit 'je vais prendre ma douche, je me prépare'", se souvient Fanny, la maman de Lina. "Je suis allée la voir dans la salle de bain, c’est le dernier moment où je l’ai vue. Elle était heureuse, elle était enthousiaste. Le programme était fait. Voilà. Elle devait rejoindre Tao (son petit ami, ndlr) à Strasbourg. Ils devaient aller manger au restaurant et faire les magasins et rentrer à la maison le soir", se souvient-elle en larmes face à la caméra des journalistes de "Sept à Huit".

Vers 11h, Lina quitte la maison pour prendre le train. Elle doit alors emprunter la D350 à pied, comme elle a l’habitude de le faire, selon sa maman, avant de rallier une piste cyclable sur la dernière partie du trajet. La gare est à 30 minutes de marche environ. Mais ce jour-là, jamais Lina n’est montée dans le train de midi qui devait la conduire à Strasbourg.

Ne la voyant pas arriver en gare, Tao tente de joindre Lina. Elle est sur répondeur. Il appelle la maman de Lina, qui cherche dans la maison, va jusqu'à la gare, puis finit par donner l'alerte en contactant la gendarmerie aux alentours de 14h. La jeune fille n’étant pas connue comme fugueuse, les militaires partent immédiatement à sa recherche et une enquête pour "disparition inquiétante" est ouverte et confiée à la section de recherche de Strasbourg, co-saisie avec le groupement de gendarmerie du Bas-Rhin.