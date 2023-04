Que sait-on de la disparition de Chloé, la jeune joggeuse recherchée à Dammartin-en-Goële ?

Partie courir, comme elle en a l'habitude, entre 5h45 et 6h30 du matin vendredi, la jeune femme, qui n'a pas pris de téléphone portable avec elle pour ce footing matinal, n'est pas rentrée à l'heure habituelle. Sa mère, qui travaille de nuit, ne s’est pas inquiétée tout de suite car elle avait l’habitude d’aller faire un tour à la salle de sport après son jogging. Sur les coups de 10H30 du matin, elle décide de prévenir la gendarmerie.

Âgée de 20 ans et mesurant 1,56m, cette aide-soignante, admise à l'Institut de formation d'aides soignants (Ifas) à la rentrée septembre 2021, travaille actuellement dans une maison de retraite des Yvelines. Sportive, pratiquant notamment le judo, elle vit au domicile de sa mère près du parc de la Corbie. Lorsqu'elle a disparu, la jeune femme brune, aux cheveux courts et aux mèches blondes, était vêtue d'une doudoune noire sans manches, d'un sweat-shirt bleu roi et d'un jogging noir et portait des baskets blanches.