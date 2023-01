Disparition de Delphine Jubillar : ses proches mènent leur propre enquête

"Pour les personnes curieuses, qui nous jugent, et qui nous empêchent de chercher notre amie de quelque manière que ce soit, passez votre chemin. Nous saurons prendre les dispositions nécessaires", préviennent les organisateurs de ces recherches avant de demander aux bénévoles de s'équiper de "chaussures de randonnée, lumière, de l’eau, trousse à pharmacie..."

Pour les soutiens de la jeune femme, "Delphine mérite qu’on la cherche encore et encore". "On lâche rien jusqu’à ce que la vérité éclate et que justice soit rendue", concluent-ils dans leur publication sur le réseau social.