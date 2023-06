Disparition de Delphine Jubillar : après deux ans à l'isolement, son mari Cédric "tient le coup"

A-t-il des visites en prison ?

Non. Zéro. Les seules personnes qu'il voit sont les agents pénitentiaires et ses avocats. Il échange par écrit avec ses enfants par l'intermédiaire des services sociaux, mais ne peut pas les voir. Les enfants lui envoient des dessins. Lui, il leur envoie des lettres régulièrement. Aucun parloir n'a été prévu par les juges. Et ça n'est pas simple non plus. La fille de Cédric Jubillar a trois ans. Elle n'a sans doute que très peu de souvenirs de son père, elle était toute petite quand il a été incarcéré. Ne serait-il pas choquant pour cette enfant qu'on l'emmène un jour à la maison d'arrêt de Seysses et qu'on la pose dans une pièce en lui disant : 'Voilà là, c'est papa" ? Quant à l'aîné, qui a 8-9 ans et qui a été entendu plusieurs fois par les enquêteurs, ses souvenirs doivent être plus précis. On pourrait peut-être essayer d'organiser quelque chose... En évitant tout risque de pression évidemment, vu que les juges nous disent sans cesse qu'il y a des risques de pression alors que, pendant les sept mois durant lesquels il est resté en liberté, il n'y en a pas eu… C'est une discussion que nous aurons prochainement avec le juge des enfants.

Vous avez récemment fait appel du renouvellement de mandat de dépôt de Cédric Jubillar. Jusqu'à quand, alors que le corps de sa femme n'a pas été retrouvé et qu'il clame son innocence, Cédric Jubillar peut-il rester en détention provisoire ?

Le délai maximum est difficile à donner. Après deux ans de détention, on est déjà en bout de course, selon moi. Mais nous avons toujours des renouvellements exceptionnels. En France, dès qu'un principe est posé, on ne peut s'empêcher d'y mettre une exception et on se rend compte que pour certains, l'exception devient le principe.