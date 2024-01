Disparition de Delphine Jubillar : cette étrange conversation entre un détenu et sa mère qui intrigue les enquêteurs

Delphine Jubillar demeure introuvable depuis sa disparition, dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Ce vendredi, une conversation surprenante entre un détenu et sa mère a été révélée. Une information qui survient alors que jeudi 18 janvier, le recours contre l’ordonnance de mise en accusation (OMA) des avocats de Cédric Jubillar doit être examiné.

Est-ce un nouveau rebondissement dans l'affaire Delphine Jubillar? Près de trois ans et un mois après la disparition de cette mère de famille de 33 ans, infirmière de profession, et alors que son corps n'a toujours pas été retrouvé, une nouvelle information a été mise à jour : une conversation téléphonique bien étrange a été interceptée.

Le 22 novembre dernier, un détenu de la centrale de Lannemezan (Hautes-Pyrénées), placé sur écoute, s'entretient avec sa mère. Dans cet échange, celle-ci révèle à son fils une information tombée la veille : Cédric Jubillar, mis en examen pour meurtre sur conjoint, va être renvoyé aux assises pour ces faits. "Ah ! Quand ? quand ?", interroge le détenu. "Ouais, mais ils ont pas de preuves", interrompt la mère avant que les deux ne rigolent. "Et Sofiane, et Sébastien et Mathieu, ils les connaissent pas !", poursuit le fils. Son aînée enchaîne : "Ah ! s'ils savaient...". Puis les deux ricanent à nouveau.

Cette conversation d'une durée de six minutes environ, révélée par La Dépêche et confirmée à LCI-TF1 par une source proche du dossier, est prise très au sérieux par le parquet général.

Pourquoi cette conversation peut être importante ?

Cet échange pourrait surtout chambouler un planning a priori établi, avec un procès prévu fin 2024 ou début 2025. D'abord parce que le détenu a pu côtoyer Cédric Jubillar en détention, mais aussi parce que ces personnes sont susceptibles d’avoir des informations sur les faits.

Avant de rejoindre la centrale de Lannemezan, le détenu dont la conversation a fuité avait été écroué à la maison d'arrêt de Seysses en 2020. Cette dans cette prison qu'a été incarcéré Cédric Jubillar après sa mise en examen, le 18 juin 2021, pour le meurtre de sa femme. Les deux hommes s'y sont-ils rencontrés ? Ont-ils échangé ? Se connaissaient-ils ? Pour l'heure, on l'ignore.

Suite à ces révélations, le parquet général a annoncé ce vendredi qu'il demandait un supplément d'information dans le dossier d'instruction sur le meurtre de Delphine Jubillar.

Mercredi prochain, la chambre de l’instruction de la cour d'appel de Toulouse doit examiner un recours des avocats de Cédric Jubillar contre l’ordonnance de mise en accusation (OMA) qui porte, selon eux, atteinte à la présomption d’innocence de ce peintre-plaquiste de 36 ans. C'est cette ordonnance rendue le 21 novembre dernier par les juges d'instructions qui prévoit le renvoi de Cédric Jubillar devant les assises pour le meurtre de sa femme.