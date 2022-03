Disparition de Delphine Jubillar : de nouvelles vérifications à partir de ce lundi

En plus de ces nouvelles vérifications, les résultats de nouvelles analyses diligentées en février sur la couette et la housse de couette de Delphine Jubillar devraient être connues ans les prochaines semaines. Selon Le Parisien, Audrey Assemat et Coralyne Chartier, les deux juges d’instruction chargées du dossier Jubillar, ont ordonné le 23 février une nouvelle expertise "aux fins de recherche de traces biologiques" sur "la couette et la housse de couette retrouvées respectivement dans la machine à laver et sur le séchoir au domicile de la famille Jubillar dans les heures suivant la disparition de Delphine".