Fin de l'enquête sur la disparition de Delphine Jubillar : la famille "ne peut pas passer à autre chose"

Pas de corps, pas d'aveux, une femme toujours portée disparue et un mari en prison. Depuis la nuit du 15 au 16 décembre 2020, date à laquelle Delphine Jubillar s'est volatilisée de la maison familiale de Cagnac-les-Mines dans le Tarn, le mystère reste entier.

Vendredi dernier, l'enquête s'est terminée, laissant entrevoir la perspective d'un procès devant la cour d'assises pour le principal suspect, Cédric Jubillar mis en examen et placé en détention pour meurtre sur conjoint. "Il y a une haine qui monte, une haine infernale. De la haine de pas savoir", a réagi ce mardi matin Didier Cotteaux, oncle de Delphine Jubillar sur RTL. "C'est énormément difficile à digérer, on ne peut pas passer à autre chose. La fin de l'histoire, c'est qu'il va prendre 20 piges et que nous, on ne saura toujours rien. Donc pour nous, ça n'avance pas", poursuit ce monsieur.