Disparition de Delphine Jubillar : la Cour de cassation confirme le maintien en détention de son mari Cédric

La Cour de cassation a annoncé ce vendredi le rejet d'un recours des avocats de Cédric Jubillar, soupçonné du meurtre de sa femme Delphine et détenu depuis plus d'un an, qui demandent sa libération. Le 4 juillet dernier, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse avait estimé que le suspect numéro un dans la disparition de Delphine Jubillar, fin 2020 dans le Tarn, devait rester en prison, confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention (JLD), qui avait prolongé en juin de six mois sa détention provisoire.

"Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. En conséquence, la Cour déclare le pourvoi non admis", écrit-elle dans sa décision diffusée ce vendredi.