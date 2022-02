Disparition de Delphine Jubillar : la cousine de l'infirmière entendue par les juges

Me Philippe Pressecq, avocat de Lolita E. indique à LCI-TF1 qu’un point avait été fait sur la genèse de cette affaire et que des point de détails avaient été abordés. Selon lui, ces points "vont contribuer", il "l’espère, à la poursuite des recherches minutieuses menées par les juges". "Il ajoute : "Cela a, en plus, fait du bien à ma cliente de pouvoir s’exprimer, elle a le sentiment d’avoir été pleinement entendue par les juges".

L’avocat de Lolita s’est cependant indigné sur un point. Un élément avancé par les avocats de Cédric Jubillar début janvier selon lequel un pyjama de Delphine aurait été retrouvé plié dans le salon, ce qui prouverait selon eux qu’elle serait sortie de son plein gré de la maison du couple. "Ce pyjama n’existe pas, la défense raconte n’importe quoi. Je ne comprends pas que les avocats ajoutent des éléments dans le dossier, qui n’y sont pas. Ils font tout pour faire croire à une erreur judiciaire alors que tout dans le dossier montre que sa place est détention provisoire est parfaitement justifiée."