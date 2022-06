Disparition de Delphine Jubillar : la décision du maintien ou non en détention de son mari Cédric rendue lundi

"Le mandat de dépôt, d'une durée d'un an, arrive à échéance dans quelques jours. Cédric Jubillar est innocent, la détention est injustifiée et on va le répéter devant le JLD, jusqu'à ce qu'on soit entendus", avait averti Me Alary en début de semaine. Les avocats du peintre plaquiste de 34 ans jugent la détention injustifiée, pointant du doigt "un dossier vide" en l'absence de preuves. Depuis un an, ils ont déposé plusieurs demandes de mise en liberté, toutes rejetées.

"Aujourd'hui, on ne demande pas aux juges de nous dire si Cédric Jubillar est coupable ou innocent", a affirmé Alexandre Martin avant l'audience, un autre conseil de Cédric Jubillar. "On est là pour dire: la détention, c'est l'exception, la liberté, c'est le principe, et ce principe doit être appliqué, c'est le corollaire de la présomption d’innocence", a-t-il ajouté.

Considéré comme le principal suspect, Cédric Jubillar a toujours clamé son innocence.