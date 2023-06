Disparition de Delphine Jubillar : la détention de son mari Cédric prolongée

Le juge des libertés et de la détention a justifié sa décision par la nécessité de conserver les preuves, et par "les risques de pressions sur des témoins, les garanties de représentation en justice, qui seraient selon le magistrat insuffisantes, et le trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public", a ajouté Me Alary.

La défense de Cédric Jubillar estime que le dossier ne comporte aucune preuve de la culpabilité de ce peintre plaquiste, détenu à la maison d'arrêt de Seysses, près de Toulouse, depuis le 18 juin 2021, date de sa mise en examen pour meurtre.