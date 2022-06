Disparition de Delphine Jubillar : son mari Cédric fait appel sur son maintien en détention, nouvelle audience le 28 juin

Le 13 juin, alors que l'échéance du mandat de dépôt d'un an approchait, un juge des libertés et de la détention (JLD) du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé de six mois la détention du trentenaire. Delphine Jubillar, 33 ans, infirmière dans une clinique d'Albi, a été vue pour la dernière fois dans la soirée du 15 décembre 2020, dans sa maison de Cagnac-les-Mines, le village proche d'Albi où elle vivait avec son mari et ses deux enfants.