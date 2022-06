Disparition de Delphine Jubillar : nouvelle demande de remise en liberté de Cédric, le mari

La défense du peintre-plaquiste a toujours pointé le manque de preuve dans ce dossier. "Le mandat de dépôt, d'une durée d'un an, arrive à échéance dans quelques jours. Cédric Jubillar est innocent, la détention est injustifiée et on va le répéter devant le juge, jusqu'à ce qu'on soit entendus", assure Jean-Baptiste Alary, l'un des avocats du principal suspect de l'affaire. "C'est un dossier qui, au lieu de s'étayer, se délite, s'effondre chaque jour un peu plus", estime-t-il.

À l'occasion d'une précédente demande de remise en liberté en janvier dernier, Me Alexandre Martin, autre conseil de Cédric Jubillar, rappelait sur LCI que"la présomption d'innocence doit être consacrée et cet homme doit être libéré". "Je vous le rappelle, c'est un dossier dans lequel vous n'avez ni corps, ni scène de crime, ce qui pose quand même une difficulté", avait-il insisté.