Disparition de Delphine Jubillar : plus de trois ans après, le point sur l'affaire

Delphine Jubillar, 33 ans, a disparu dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020 à Cagnac-Les-Mines, dans le Tarn. Six mois plus tard, son mari Cédric a été mis en examen et placé en détention provisoire pour meurtre sur conjoint. Ce jeudi, la cour d'appel de Toulouse a ordonné une reprise des investigations en raison de nouveaux éléments à "vérifier".

Une disparition en plein confinement et à quelques jours de Noël, un homme mis en examen pour homicide volontaire, mais pas de corps... Depuis plus de trois ans, l'affaire Delphine Jubillar questionne et fascine.

L'infirmière âgée de 33 ans s'est mystérieusement volatilisée dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020 et n'a jamais été retrouvée. Son mari a été mis en examen pour meurtre pour conjoint, six mois plus tard. Le trentenaire, peintre plaquiste de profession, a toujours clamé son innocence.

Alors qu'il devait être jugé dans les prochains mois aux assises pour ces faits, la cour d'appel de Toulouse a rendu, ce jeudi 8 février, une décision qui pourrait retarder la perspective d'un prochain procès pour celui que l'accusation a toujours considéré comme le principal suspect. TF1info revient sur les moments-clés de cette affaire.

Une disparition en plein hiver et en plein confinement

Dans la nuit du 15 décembre 2020 au 16 décembre, dix mois après que le Covid a frappé la France et alors que la population est confinée, Delphine Jubillar, mère de famille âgée de 33 ans et infirmière de profession, disparait mystérieusement de sa maison de Cagnac-les-Mines (Tarn).

C'est son mari, Cédric, qui, à l'aube, signale aux gendarmes la disparition de son épouse. Selon son témoignage, celle-ci aurait quitté le domicile familial le mardi 15 décembre au soir vers 23h pour promener leurs deux chiens. Les deux Shar-Peï seraient revenus seuls au domicile plus tard dans la nuit.

Réveillé vers 4h par les pleurs de leur fille Elyah, alors âgée de 18 mois, Cédric Jubillar déclare s'être rendu compte de l'absence de son épouse et avoir téléphoné sans succès à ses amies du village, avant de composer le 17. Les gendarmes ne tardent pas à arriver au domicile pour faire des constatations et entendre le requérant.

Immédiatement, un important dispositif de recherches est mis en œuvre et le parquet d'Albi ouvre une enquête pour "disparition inquiétante". Le 23 décembre, une information judiciaire pour "arrestation, enlèvement, détention ou séquestration" est confiée à deux juges d'instruction à Toulouse. La maison du couple, en instance de divorce à l'initiative de Delphine Jubillar, est perquisitionnée.

Cédric Jubillar mis en examen et écroué

Au fil des mois, les investigations se poursuivent... en vain. Les nombreuses battues et l'appel à témoins n'ont pas permis de retrouver la jeune femme. Au même moment, les regards se tournent vers Cédric Jubillar, qui apparait aux yeux de certains comme un coupable idéal.

Ce dernier avait appris, peu avant la disparition de sa femme, que cette dernière avait un amant qu'elle avait connu sur un site de rencontre et qu'elle voyait de temps en temps, dans des hôtels notamment. Le 15 au soir, Delphine Jubillar avait échangé des messages avec lui et lui avait même envoyé une photo d'elle en pyjama. Cédric Jubillar a-t-il eu un accès de violence en découvrant cela ?

Selon Louis, leur petit garçon de 6 ans, le couple s'est disputé, comme cela pouvait arriver "parfois", le 15 au soir dans la maison, à quelques mètres du sapin de Noël. L'enfant déclare notamment aux enquêteurs : "Alors, puisque c’est comme ça, on va se séparer. C’est peut-être papa ou maman qui a dit cela. Moi ça m’a rien fait. Après je me suis endormi et j’ai plus rien entendu".

Le 30 avril 2021, Cédric Jubillar est entendu en qualité de partie civile par les juges d'instruction, puis placé en garde à vue le 16 juin, tout comme sa mère et son beau-père. Deux jours plus tard, le 18, il est mis en examen pour meurtre sur conjoint, et écroué. Le procureur de Toulouse de l'époque, Dominique Alzeari, pointe alors un "contexte de séparation très conflictuel" et fait état d'une violente dispute le soir du 15 décembre, dont aurait été témoin leur fils de six ans. Selon le magistrat, Cédric Jubillar a admis être au courant que son épouse avait un "amant", la surveillait, et se montrait parfois "brutal et agressif".

Depuis, les prolongations de détention et les rejets de demandes de mise en liberté s'enchaînent.

Un procès annoncé pour fin 2024, début 2025

Le 6 novembre 2023, le parquet de Toulouse demande, dans son réquisitoire définitif, le renvoi devant les assises de Cédric Jubillar.

Le 21 novembre, deux juges en charge du dossier Jubillar signent l'ordonnance de mise en accusation, ouvrant la voie à un procès aux assises dans les mois suivants.

Le lendemain, les avocats de Cédric Jubillar annoncent qu'ils font appel du renvoi de leur client devant la cour d'assises du Tarn. "On a pris le soin de lire cette ordonnance de mise en accusation et nous avons décidé bien évidemment d'en relever appel, considérant que notre client est innocent. Nous exploiterons tous les recours à notre disposition pour démontrer la vacuité de ce dossier", déclare alors Alexandre Martin, l'un des trois avocats du peintre-plaquiste de 36 ans.

Coup de théâtre et supplément d'information

Début janvier, un coup de théâtre vient bouleverser le planning a priori établi. Une conversation téléphonique entre un détenu sur écoute et sa mère fuite dans la presse. Dans cet échange de 6 minutes environ, capté le 22 novembre 2023, la mère du détenu révèle à son fils une information tombée la veille : Cédric Jubillar, mis en examen pour meurtre sur conjoint, va être renvoyé aux assises pour ces faits. "Ah ! Quand ? Quand ?", interroge le détenu. "Ouais, mais il n'y a pas de preuves, pas de preuves... Et Sofiane, et Sébastien et Mathieu, ils les connaissent pas !", lâche le prisonnier. Son interlocutrice enchaîne : "Ah ! s'ils savaient...". Puis les deux ricanent.

Avant de rejoindre le centre pénitentiaire de Lannemezan (Hautes-Pyrénées), ce détenu avait été écroué à la maison d'arrêt de Seysses (Haute-Garonne) en 2020. Cette dans cette prison qu'a été incarcéré Cédric Jubillar après sa mise en examen, le 18 juin 2021, pour le meurtre de sa femme. Les deux hommes s'y sont-ils rencontrés ? Ont-ils échangé ? Se connaissaient-ils ? Pour l'heure, on l'ignore.

Suite à cette information, le parquet général a pris des réquisitions sollicitant un supplément d'information dans le dossier du meurtre de Delphine Jubillar dont est accusé son mari Cédric.

Une audience s'est tenue le 18 janvier devant la cour d'appel de Toulouse sur cette demande. La décision a été rendue ce jeudi : la cour d'appel de Toulouse a ordonné une reprise des investigations en raison de nouveaux éléments à "vérifier" dans le dossier. "Estimant que les actes demandés présentent un intérêt, la cour d'appel de Toulouse y fait donc droit et désigne pour y procéder les deux magistrats instructeurs du tribunal judiciaire de Toulouse initialement saisis, conformément aux dispositions de l’article 205 du code de procédure pénale", motive-t-elle.

"C’est une décision assez inédite. La défense considère que c’est symptomatique de ce dossier. C’est un désastre judiciaire annoncé. Au bout de 3 ans d’instruction et une ordonnance de renvoi devant une cour d’Assises, il reste des pistes à explorer. La conversation est énigmatique. Il faut déterminer si cela est sérieux. La perspective d’un procès s’éloigne. Il est trop tôt pour clôturer le dossier", a réagi sur TF1 Me Emmanuelle Franck, l'un des conseils de Cédric Jubillar.

Cette décision implique en effet que les juges d'instruction reprennent leur enquête, et va donc retarder la perspective d'un procès d'assises qui semblait se dessiner dans quelques mois pour M. Jubillar.