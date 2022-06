Disparition de Delphine Jubillar : son mari Cédric reste en détention

Dès son placement en détention, il y a presque un an jour pour jour, les avocats de Cédric Jubillar ont estimé que celle-ci était injustifiée. Pour eux, le dossier est vide et les preuves absentes. Ils ont également insisté sur le fait qu'il n'y avait "ni corps, ni scène de crime". En douze mois, les trois avocats du peintre plaquiste, Me Alexandre Martin, Me Jean-Baptiste Alary, et Me Emmanuelle Franck, ont déposé plusieurs demandes de mise en liberté, mais celles-ci ont toutes été rejetées.

"On est là pour dire : la détention, c'est l'exception, la liberté, c'est le principe, et ce principe doit être appliqué, c'est le corollaire de la présomption d’innocence", a insisté Me Martin jeudi dernier peu avant l'audience au tribunal judiciaire de Toulouse.