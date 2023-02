Disparition d'Héléna Cluyou : d'importantes recherches ce jeudi au sud de Brest

Douze jours après sa disparition, toujours aucune nouvelle d'Héléna Cluyou. La jeune femme qui aurait eu 21 ans le 1er février dernier n'a plus donné signe de vie depuis le dimanche 29 janvier, après une soirée à la discothèque The One, sur le port de Brest.

D'après les informations de TF1/LCI, depuis ce jeudi 9 février au matin, d'importantes recherches sont menées par des policiers et des gendarmes à une trentaine de kilomètres du sud de Brest, dans la zone de Rosnoën et de La Faou. "Il y a des recherches en cours. Comme il y en a déjà eu les autres jours. Depuis la disparition de cette jeune femme, on recherche dans des endroits, on vérifie si le corps a pu être déposé ou si le suspect a pu passer par là, confirme à TF1info le procureur de la République de Brest, Camille Miansoni. Évidemment, il faut délimiter des zones, la région est vaste. Rien de plus que ce que nous avons fait jusque-là."

Le magistrat nous indique ainsi, à titre d'exemple, que "la gendarmerie maritime avait été mobilisée pour vérifier, sur la côte, les endroits escarpés...". "Les vérifications sont constantes depuis la disparition. Là, c'est peut-être plus visible, plus massif, c'est pour cela que vous en êtes informés. Mais on cherche depuis le début", assure-t-il.