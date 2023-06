Disparition de Karine Pialle : en garde à vue, son époux Michel maintient qu'il n'a rien à voir dans cette affaire

Il a été placé en garde à vue mercredi 14 juin à 8h25, et la mesure a été renouvelée ce jeudi matin. Depuis plusieurs heures maintenant, Michel Pialle, 51 ans, est entendu dans l'enquête ouverte le 17 avril pour "enlèvement et séquestration", et désormais élargie à des faits de meurtre.

Sa femme, Karine Esquivillon épouse Pialle, s'est volatilisée le 27 mars dernier du domicile familial, situé à Maché (Vendée), et n'a jamais été revue depuis. Michel Pialle a signalé sa disparition une semaine plus tard à la gendarmerie. Outre ce délai de signalement qui parait très long, d'autres éléments ont intrigué les gendarmes qui mènent les investigations. Parmi ces éléments : des déclarations contradictoires et confuses du mari sur les derniers moments où il aurait vu son épouse, les photos que Karine aurait envoyées à sa fille, ou encore le téléphone de la quinquagénaire retrouvé sans carte SIM dans un fossé non loin de la maison, où vivaient le couple et leurs enfants.