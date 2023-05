Téléphone sans SIM, fausses photos de voyages… Ces éléments qui intriguent dans la disparition de Karine Pialle

Dans cette affaire, deux versions s'affrontent donc. Michel Pialle se dit convaincu que son ex-compagne a quitté "volontairement" leur domicile de Maché, le 27 mars 2023, assurant sur TF1 qu'elle a emporté avec elle diverses affaires préparées à l'avance, comme de l'argent, son portefeuille, son sac à main, sa cigarette électronique et même un livret de famille. Il affirme également avoir reçu un SMS de sa femme l’informant de son départ avec ces mots : "Marre de vivre à deux, mais pas en couple, je décide de partir, j'ai pris certaines choses, je reviendrai vers toi pour les enfants".

De leur côté, les deux fils aînés de Karine Pialle et la sœur de la disparue, Adélaïde Esquivillon, ne croient pas à une disparition volontaire. "Son quotidien, sa famille, c’est son monde. C’est ça qui anime ma sœur, les enfants. Elle est peureuse ma sœur. Ça ne lui ressemble pas", insistait Adélaïde Esquivillon la semaine passée au 20 heures de TF1. Et d’ajouter : "J’ai peur qu’elle ait fait une mauvaise rencontre. Je me dis qu’il lui est arrivé quelque chose… Si elle ne nous répond pas c’est qu’elle n’est plus là, ou qu’elle ne peut pas".

Même son de cloche chez Antoine et Thomas, pour qui il est inconcevable que leur mère soit partie volontairement et qu’elle ne leur ait pas donné de nouvelles par la suite. "Plusieurs fois, elle me disait : 'J’aimerais bien refaire ma vie ou faire autre chose’. Je lui disais : 'Viens on peut essayer. Viens à la maison en attendant. On peut tout redémarrer. Mais elle m’a dit :’ Non il y a les enfants. Je ne partirai jamais sans les enfants'", a témoigné Thomas dans Sept à Huit, le 28 mai dernier.