Disparition de Karine Pialle : une information judiciaire ouverte pour enlèvement et séquestration

La disparition de cette mère de cinq enfants a été signalée aux autorités le 3 avril, par son actuel époux et père de trois d'entre eux. Une semaine plus tard, le téléphone de cette dernière a été retrouvé par le maire dans une zone de covoiturage de la commune, sans carte SIM, accompagné d'une photo de sa fille. Une enquête pour disparition inquiétante est alors ouverte le 10 avril et confiée à la section de recherches de Nantes.

Dans l'appel à témoins diffusé par la gendarmerie, Karine Pialle est décrite comme mesurant 1m67, ayant les cheveux noirs, mi-longs et frisés, et étant de type européen. Elle porte un tatouage de 25 cm dans le bas des reins représentant sept fleurs de lys. Le jour de sa disparition, elle portait également des boucles d'oreilles et des bagues plaquées or fantaisie aux deux mains.