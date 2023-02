Disparition de Leslie et Kevin : ce que l'on sait de leur proche mis en garde à vue

Des sources concordantes rapportent au service police-justice de TF1-LCI que Tom T. était "très amoureux de Leslie", sans que cet amour soit réciproque. C'est par son intermédiaire que la jeune femme avait par la suite rencontré Kevin Trompat. Tom T. aurait alors été jaloux de cette relation, débutée un mois avant la disparition du couple.

Le suspect avait participé à une battue organisée le 5 janvier à Prahecq par la famille de Kevin. "Kevin avait toujours les clés de chez moi. Moi, je vivais plus chez moi, je vis en camion. Ils sont venus sur les coups de 17h30, on s'est vus. Ils avaient la patate, on rigolait bien ensemble. Ensuite, je suis parti chez mon frangin et à une soirée techno", avait-il alors déclaré devant la presse, ajoutant qu'il ne croyait pas à une disparition volontaire du couple : "Une fugue, c'est impossible".