Disparition de Leslie et Kevin : des fouilles lancées pour retrouver leurs corps

Cette information intervient au lendemain de la mise en examen du deuxième suspect dans cette affaire, Nathan B. pour "assassinats". Jeudi, un premier suspect, Tom T., qui devait loger le couple la nuit de leur disparition, avait été mis en examen pour "enlèvement et séquestration non suivis d’une libération volontaire". Les enquêteurs ont relevé des incohérences entre leurs déclarations passées sur leur emploi du temps au moment des faits et durant le week-end qui a suivi, et le relevé géolocalisé de leurs communications téléphoniques.

Selon Le Courrier de l'Ouest, les téléphones des deux mis en examen ont "borné" aux mêmes endroits et aux mêmes moments la nuit de la disparition. Par ailleurs, Nathan B. est originaire de Puyravault, où avaient été retrouvées des affaires appartenant au couple, le 8 décembre. Un troisième suspect, toujours en garde à vue, doit être présenté samedi à un juge d'instruction. Âgé de 23 ans, celui-ci est "lié" au premier mis en examen, a précisé le parquet de Poitiers.