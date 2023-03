Disparition de Leslie et Kevin : le deuxième suspect mis en examen

Nouvelle accélération dans l'enquête. Trois mois après la disparition de Kevin et Leslie, le procureur de la république de Poitiers, Cyril Lacombe a annoncé la mise en examen de Nathan B. pour "assassinats". Il a été placé en détention provisoire. Il est également poursuivi pour "modification de l'état des lieux d'un crime pour faire obstacle à la manifestation de la vérité" et "enlèvement et séquestration sans libération volontaire avant le septième jour", précise dans un communiqué le procureur.