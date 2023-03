Disparition de Leslie et Kevin : une deuxième homme en garde à vue

L'enquête progresse. Trois mois après la disparition de Leslie Hoorelbeke et Kevin Trompat, près de Niort, une deuxième personne a été interpellée par les gendarmes ce mercredi, confirme le procureur de la République. Cet homme, Nathan B., âgé de 22 ans, a été interpellé à La Rochelle avant d'être placé en garde à vue.

Tom T., un ami du couple à qui il prêtait sa maison et qui avait été interpellé en Vendée mardi, doit être présenté à un juge, ce jeudi. Les gendarmes de la section de recherches de Poitiers et de la brigade de Niort ont relevé des incohérences entre ces déclarations qui avait déjà été entendu comme témoin sur son emploi du temps le jour des faits, et le relevé géolocalisé de ses communications téléphoniques.