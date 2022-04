Disparition de Lesline Ravel : trois ans après, le mystère demeure

En mai dernier, deux ans après sa disparition, son mari a avoué l'avoir rejoint et tué par accident, après une dispute sur fond d'alcool. Ses aveux étaient incomplets, mais il a désigné une forêt où il l'aurait enterrée. Cependant, aucun corps n'a été découvert. Deux mois plus tard, l'homme s'est rétracté. Il a alors été mis en examen et écroué pour meurtre avec circonstance aggravante, un juge d'instruction du pôle criminel de Limoges ayant décidé que des charges suffisantes pesaient contre lui.

Le maire de Lascaux, lui, a le sentiment que l'enquête n'avance pas. "On n'a pas de réponse, et on aimerait bien en avoir une, qu'on en finisse", a déclaré Alain Zizard, interrogé par le 20H de TF1. "Car on a quand même deux adolescents derrière à qui on n'est pas capables de fournir une explication", a-t-il ajouté, évoquant les enfants du couple.