Disparition de Lina : que change l'ouverture d'une information judiciaire ?

"La procédure pour une disparition inquiétante permet déjà d'obtenir, à ce stade de l'investigation, des moyens conséquents", explique à LCI le capitaine Marc Rollang, porte-parole de l'association Gendarmes et Citoyens. "Aujourd'hui, je fais remarquer l'ouverture d'une information judiciaire pour des chefs criminels. On écarte les hypothèses du départ volontaire et, surtout, on renforce l'action malveillante d'un ou de tiers. En cela l'orientation de l'enquête prend une dimension criminelle."